Joker, due spot per la tv mostrano delle scene inedite e le reazioni della critica

Il Joker di Todd Phillips sta sicuramente facendo parlare di sé. Ma tra le varie polemiche sulla violenza nel film e le previsioni da record che accompagnano la pellicola, ecco due nuovi spot tv con delle scene inedite e i pareri della critica.

Due nuovi filmati accompagnano l'imminente debutto del Joker interpretato da Joaquin Phoenix al cinema.

Entrambi (che potete vedere anche in testa e in calce all'articolo, mentre la versione completa la trovate nel link fonte della notizia), oltre a mostrare nuove scene, raccolgono i pareri della critica sul film che a Venezia è riuscito a portare a casa il Leone D'Oro, e che ha ormai avuto la sua anteprima anche in terra americana, in quel di Los Angeles.

"Phoenix è magnetico" afferma Time Out.

"Ne parleranno per anni" dichiara invece First Showing.

"Film dell'anno" sentenzia Empire.

Il tutto con un Joker danzante e pronto a entrare in scena sullo sfondo, con le note di Send in the Clowns che risuonano nell'aria.

È Smile ad aprire invece la seconda clip, con scene dal film e pareri altrettanto entusiasti, tra gli altri, di Rolling Stones, Forbes e del Los Angeles Times.

Joker di Todd Phlllips debutterà nelle sale italiane venerdì 4 ottobre. Anche noi abbiamo avuto modo di vederlo alla Mostra del Cinema di Venezia, e qui trovate la nostra recensione.