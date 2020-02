Il Joker e le sue donne: il video dello speciale sull'universo femminile legato al villain

Da Harley Quinn a Vicki Vale, il Joker è un personaggio che ha sempre avuto a che fare, attraverso diverse sfumature e rapporti, con l'universo femminile. Oggi vi proponiamo un video per il nostro speciale sul Joker e le sue donne, a cura di Aurelio Vindigni Ricca. Ripercorreremo le figure femminili che orbitano intorno al villain.

Il Joker è tornato di recente nelle sale cinematografiche grazie alla nuova versione diretta da Todd Phillips e interpretata da Joaquin Phoenix, che riveste i panni di Arthur Fleck, un clown e comico fallito che inizia una discesa agli inferi della società, trasformandosi nel temibile criminale Joker.

Il film ha ottenuto ben 11 nomination agli Academy Awards e sarà tra i titoli protagonisti della prossima Notte degli Oscar.



Nel cast di Joker anche Robert De Niro nel ruolo del presentatore tv Murray Franklin, Zazie Beetz nei panni di Sophie Dumond e Frances Conroy nelle vesti della madre di Arthur, Penny Fleck.

Il Joker è un personaggio già portato sul grande schermo da Cesar Romero - interprete del Joker nel film del 1940, Batman - e successivamente da Jack Nicholson nel film di Tim Burton, Batman (1989) e Heath Ledger nel secondo capitolo della trilogia di Christopher Nolan, Il cavaliere oscuro (2008). Pochi anni fa si è aggiunto alla lista anche Jared Leto in Suicide Squad, diretto da David Ayer.

Nei prossimi anni arriveranno altri film targati DC, da The Batman a The Flash.

Su Everyeye trovate lo speciale 'Tutte le donne del Joker: da Kim Basinger a Zazie Beetz'.