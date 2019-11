Joker, Doneky Kong e Chandler Bing insieme in un trailer fan-made: è caccia all'Easter egg

Il nuovo, folle trailer di Joker è la cosa più bella che vedrete oggi: non ci credete? Date un'occhiata a questa insolita rivisitazione della pellicola, divenuta virale: da Tobey Maguire a Doneky Kong a Leonida di 300 ai Predator, sembra che tutti, ma proprio tutti, muoiano dalla voglia di prendere parte al fiore all'occhiello del DCEU.

Vi consigliamo di saltare direttamente al minuto 1:33, nel quale s'inizia già a notare qualcosa di strano: quello affacciato al finestrino non è Heath Ledger? E perché Arthur Fleck riesce a far saltare la testa delle persone con dei laser?

In questa versione alternativa sembra che il fumetto disegnato da Bart Simpson abbia preso vita, ma forse non nel modo in cui il teppistello giallo si aspettava: Papà Incacchiato: Il film è diventato realtà e come ogni Homer che si rispetti non esita a strangolare il figlio insubordinato.

Ma cosa sarebbe Joker senza la sua Harley Quinn? Quindi ecco Margot Robbie scusare fuori dal nulla e consolare il suo povero "Daddy", che infatti di lì a poco farà festa con Chandler... Almeno fin quando Yondu non arriverà a guastargli la giornata.

Un trailer tutto da ridere e, a noi di Everyeye, ha fatto venire davvero la voglia di vedere una versione estesa del concept, chissà che non diventi il primo di una serie di pellicole nel multiverso targate DC, in fondo: "why so serious?"

Purtroppo, ad oggi, non sembrano esserci molte certezze su un sequel di Joker, ma le idee non mancano di certo e Todd Phillis aveva persino in mente un'intera black label per la DC.