Joker disponibile in Digital Download: guarda gratis i primi 10 minuti del film

Il 2019 ci ha regalato delle perle cinematografiche che non dimenticheremo per molti, molti anni, come dimostra la ricca stagione dei premi ancora in corso. Fra queste c'è sicuramente il Joker di Todd Phillips, che oggi 23 gennaio 2020 arriva in Digital Download.

Il "pagliaccio disperato" di Joaquin Phoenix, in grado di raccogliere ben 11 nomination agli Oscar 2020, arriva infatti nel nostro salotto grazie all'uscita in digitale, anche se "salotto" è una parola alquanto riduttiva. Proprio grazie alle varie piattaforme video (Apple TV, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV) abbiamo la possibilità di portare il cinecomic della Warner Bros. ovunque desideriamo, dagli smartphone e ai tablet, su cui possiamo anche scaricare il film per vederlo offline.

La Warner Bros. ha inoltre riservato una piccola sorpresa a tutti coloro che hanno amato il film in sala, mettendo a disposizione su YouTube i primi 10 minuti del film da vedere gratuitamente a partire dalle ore 12:00 di oggi 23 gennaio, proprio l'ora in cui questo articolo va online (trovate il player direttamente in pagina). Dieci disperati minuti durante i quali si gettano le basi per la clamorosa trasformazione di Arthur Fleck che avverrà nel corso della pellicola. Da innocuo clown di strada, completamente sconosciuto, a simbolo di una rivolta globale che successivamente - come fumetti, cinema e videogiochi ci hanno insegnato - condizionerà anche la vita di Batman, il Cavaliere Oscuro della DC Comics.

Tornando all'opera, già vincitrice di 2 Golden Globe ("Miglior attore protagonista in un film drammatico” per l’interpretazione di Joaquin Phoenix e “Miglior Colonna Sonora Originale” per il lavoro di Hildur Guðnadóttir) oltre ovviamente al Leone d'Oro per il Miglior Film alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dal 6 febbraio prossimo sarà disponibile anche per il noleggio in digitale, in DVD, Blu-ray e 4K UHD, per la felicità dei collezionisti delle versioni fisiche.