Joker: quasi per dispetto arriva sui social una foto inedita della versione di Jared Leto

Mentre i fan si stanno godendo la scena di Joker eliminata da The Batman di Matt Reeves, il profilo Twitter 'Release the Ayer Cut' ha giocato un tiro mancino alla Warner Bros. svelando una nuova foto inedita del Joker di Jared Leto da Suicide Squad.

L'immagine, che potete vedere in calce all'articolo, è 'censurata' e resa volutamente sfocata, ma lascia comunque intravedere il Joker di Jared Leto alla guida di un veicolo in una scena eliminata dalla famosa Ayer Cut di Suicide Squad. Sulla destra si può notare quello che sembrerebbe essere un green screen, mentre la didascalia lancia una frecciatina alla Warner Bros. e a The Batman: "Ops, stavo per lasciarmene sfuggire un altro...", un evidente riferimento alla pubblicazione della scena eliminata di Joker in The Batman.

La nuova foto di Jared Leto nei panni di Joker per la versione originale di Suicide Squad di David Ayer arriva a circa un mese dalla pubblicazione dell'immagine inedita della Harley Quinn di Margot Robbie in abito da sposa, a testimonianza di quanto materiale extra sia 'nascosto' nella fantomatica Ayer Cut: i fan del regista sperano che prima o poi la versione integrale del film possa vedere la luce, com'è stato l'anno scorso per la Justice League di Zack Snyder, che ha riscosso un successo globale.

Nel frattempo, Barry Keoghan ha rotto il silenzio sul suo Joker e sulla scena inedita pubblicata nelle scorse ore.