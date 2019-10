Joker, il direttore della fotografia svela il senso di una scena ambigua

Joker è nelle sale da qualche settimana e negli ultimi tempi ha spesso monopolizzato le discussioni tra cinefili. Alcuni aspetti del film risultano tuttora ambigui, lasciando a ognuno la sua interpretazione. Di questo, e di una scena in particolare, ha parlato Lawrence Sher, direttore della fotografia del film.

Uno dei temi cui si discute è infatti se Arthr Fleck (Joaquin Phoenix) abbia ucciso o meno la sua vicina di casa Sophie, interpretata da Zazie Beetz. Verso la metà del film, infatti, dopo che grazie a un casuale incontro in ascensore tra i due sembra essere scoccata la scintilla, vediamo Arthur intrufolarsi in casa di Sophie, che quando se lo ritrova davanti è visibilmente spaventata. "Cosa ci fai qui? Ti chiami Arthur, vero? Abiti in fondo al corridoio..." dice la donna, lasciando così intendere che tutto ciò che abbiamo visto in precedenza sul loro rapporto, conversazioni e appuntamenti compresi, è avvenuto soltanto nella testa di Arthur.

A quel punto, il personaggio di Joaquin Phoenix, che per Vincent D'Onofrio merita l'Oscar, lascia la casa della vicina e si dirige verso la sua, mentre fuori dall'inquadratura si sentono delle urla e dalla finestra si vedono i lampeggianti della polizia. Cosa è successo a Sophie? Lawrence Sher ne ha parlato con Slash Film.

"Volevamo che il contrasto tra ciò che è reale e ciò che non è reale fosse una parte dell'esperienza dello spettatore" ha spiegato. "Ad esempio, il suo rapporto con Sophie è una fantasia di Arthur. Alcune persone mi hanno chiesto: È stata uccisa? Todd [Phillips, il regista] chiarisce che non è stata uccisa. Arthur uccide le persone che gli hanno fatto un torto in un certo modo, e Sophie non gli ha mai fatto un torto."

Alcuni fan potrebbero non essere d'accordo con Sher, poiché la reazione di Sophie alla vista di Arthur nel suo appartamento potrebbe essere vista in effetti come un torto verso di lui. In ogni caso, secondo il direttore della fotografia è giusto "che le persone possano avere una discussione e giungere alle proprie conclusioni."

Nel corso dell'intervista Sher ha parlato anche della scena del frigorifero in Joker.