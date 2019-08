Joker sulla cover di Repubblica, Joaquin Phoenix svela come nasce la risata del villain

Grande colpo per La Repubblica, che poche ore fa ha reso disponibile un'intervista esclusiva a Joaquin Phoenix in vista dell'anteprima mondiale del film Joker in occasione della prossima Mostra del Cinema di Venezia.

qui sotto vi lasciamo ad alcune dichiarazioni con le quali l'attore ha illustrato alcuni retroscena del film di Todd Phillips.

Per quanto riguarda la creazione dell'iconica risata del Joker, Phoenix ha svelato: "Ho iniziato a plasmare il personaggio partendo dalla risata. Ho visto alcuni video di persone che soffrono di risate patologiche, un disturbo neurologico che ti fa ridere in modo incontrollato".

A quanto pare nel film il protagonista Arthur Fleck dovrebbe soffrire di una sorta di malattia mentale che si traduce all'incirca nella condizione descritta da Phoenix, e ne abbiamo avuto un'anticipazione nel trailer di Joker, quando in un vagone della metropolitana, mentre viene picchiato da alcuni teppisti, il personaggio inizia a ridere inspiegabilmente. Non ci saranno quindi né la Ace Chemicals né il bagno di sostanze chimiche viste in Batman di Tim Burton e in Suicide Squad di David Ayer, in quella che sarà a tutti gli effetti una storia originale.

