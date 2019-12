Joker, nel copione c'è un curioso dettaglio sul finale che farà impazzire i fan

Nelle scorse ore è stato reso disponibile online il copione di Joker, pubblicato in occasione della campagna promozionale per gli Oscar 2020.

Una delle prime cose che abbiamo notato sfogliandolo la sceneggiatura, co-scritta da Todd Phillips e Scott Silver, è che l'uomo che spara a Thomas e Martha Wayne nell'atto finale del film non viene mai nominato. Ci si riferisce a lui solo come uno dei numerosi punk senza nome col volto coperto da maschere da clown, che abbondano nei minuti finali.

Nel film del resto il nome di Joe Chill - questa, nei fumetti e in altri media, l'identità dell'assassino dei genitori di Bruce Wayne - non viene mai tirato in ballo, ma Alfred, anche lui rimasto senza nome nel film durante l'unica scena in cui appare, nella sceneggiatura viene menzionato.

Nel Batman di Tim Burton, curiosamente, l'assassino dei Wayne venne ribattezzato Jack Napier, e molti avevano fantasticato che l'innominato personaggio del film di Phillips potesse avere come easter-egg lo stesso nome. Così però a quanto pare non è stato.

Ricordiamo che un sequel di Joker è presumibilmente nei piani della Warner Bros., anche se i recenti rumor sono stati definiti da Phillips "affrettati". Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio sul tema della mimesi in Joker.