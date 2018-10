Joker, comparse orinano in metro perché costrette nei vagoni per ore. Interviene il SAG

A quanto pare, il set dell'attesissimo Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix non sarebbe solo uno dei più paparazzati degli ultimi anni, ma anche uno dei più "folli", così da essere in linea con il personaggio del Clown Criminale interpretato qui dal poliedrico attore di Vizio di Forma.

Secondo quanto riportato da TMZ, infatti, un gruppo di comparse scritturate per il film avrebbe avuto una spiacevolissima esperienza sul set. A quanto pare, seguendo il racconto del famoso sito, queste persone sarebbero state costrette nei vagoni della metro per ore, impossibilitate dalla produzione nel poter usare il bagno.



Costrette fisiologicamente a bisogni impellenti, però, alcune di queste comparse avrebbero usato gli spazi tra i binari o i binari stessi per orinare e liberarsi. La Screen Actor Guild ha ricevuto un reclamo in merito alla mancata interruzione delle riprese dopo due ore di lavoro. Un rappresentate della produzione è stato inviato al SAG per risolvere la situazione, con il sindacato che adesso ha in programma di monitorare attentamente il set in modo che vengano rispettate tutte le regole del caso.



Vi ricordiamo comunque che Joker vedrà nel cast anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Marc Maron, Frances Conroy e Shea Whigam, per un'uscita prevista nelle sale il 4 ottobre 2019.