Quale Joker ha commesso più crimini? Lo rivela un'infografica

In attesa di vedere nelle sale il Joker di Joaquin Phoenix, un fan ha raccolto in un bellissimo grafico tutti i crimini commessi dalle quattro iterazioni del personaggio apparse su grande e piccolo schermo.

Da Cesar Romero nella serie con Adam West, passando per Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton e Heat Ledger nel Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan fino ad arrivare a Jared Leto in Suicide Squad, questa infografica raccoglie tutti i crimini commessi dalle varie versioni di Joker rivelando i rispettivi anni che dovrebbe passare in prigione.

Il vincitore assoluto di questa classifica è (come potete immaginare) il Joker di Ledger, che con i 2000 omicidi e 180 rapimenti, tra le altre cose, riceverebbe una sentenza di ben 2.445 anni. Segue il Jack Napier interpretato da Nicholson con 722 anni, mentre le versioni di Leto e Romero collezionerebbero rispettivamente 573 e 314 anni. Potete vedere il grafico in calce alla notizia.

Vi aspettavate un risultato del genere? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che Joker - e questa volta parliamo di quello interpretato da Phoenix e diretto da Todd Phillips - debutterà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Joker e al nostro approfondimento sulla questione della violenza presente nel film.