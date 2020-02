Joker come Vito Corleone: Joaquin Phoenix vince il premio ed entra nella storia

Joker e Vito Corleone sembrano due personaggi che in comune hanno ben poco. A prima vista. In realtà i due personaggi nella storia degli Oscar sono legati da un filo comune, dopo la vittoria di Joaquin Phoenix dell'Oscar al miglior attore protagonista per il suo ruolo di Arthur Fleck/Joker nel film di Todd Phillips.

Per la seconda volta nella storia un attore vince il premio più ambito per aver interpretato un personaggio che aveva già permesso ad un collega di vincere la statuetta. Per quanto riguarda Joker infatti nel 2008 fu l'indimenticato Heath Ledger ad ottenere - purtroppo postumo - il premio Oscar per il ruolo del villain di Batman ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, secondo film della trilogia che il regista britannico ha dedicato al celeberrimo personaggio dei fumetti DC Comics.



Vito Corleone ha avuto un percorso simile, in meno anni. Nel 1973 Marlon Brando vince il premio Oscar per il ruolo del noto padrino di Francis Ford Coppola mentre due anni più tardi sarà proprio Robert De Niro a trionfare con lo stesso personaggio nel sequel di quella che è un'altra trilogia. Probabilmente la più famosa nella storia del cinema.