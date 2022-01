Joker, clamoroso: le riprese del sequel con Joaquin Phoenix già fissate per il 2023?

Qualche mese fa Joaquin Phoenix era tornato a parlare del sequel di Joker confermando di voler continuare ad esplorare il personaggio scritto e diretto da Todd Phillips, e adesso dagli States arrivano nuove indiscrezioni a dir poco promettenti.

Il sito Heroic Hollywood in questi minuti riporta infatti in esclusiva che le riprese di Joker 2 inizieranno nel 2023: naturalmente non ci sono dettagli al momento sulla trama, ma Heroic Hollywood ha riportato le dichiarazioni di un insider della Warner Bros. che sarebbe a conoscenza del progetto. Secondo questo individuo, rimasto ovviamente anonimo, la Warner avrebbe già ricevuto la prima bozza della sceneggiatura, spedita in via ufficiale da Todd Phillips. A tal proposito vale la pena d notare che, a maggio dello scorso anno, l'Hollywood Reporter garantiva che Todd Phillips sarebbe tornato per Joker 2.

Il Joker diretto da Todd Phillips è stato uno dei successi più clamorosi della storia della Warner Bros., con oltre 1 miliardo di dollari incassati al botteghino mondiale, due Oscar vinti - per il miglior attore protagonista e miglior colonna sonora originale - il maggior numero di nomination agli Academy Awards 2020 e ovviamente il Leone d'Oro al Festival di Venezia. Un palmares che, senza troppi giri di parole, in termini d'industria ha reso fin da subito la produzione di un sequel un'ovvietà. Tuttavia la Warner non ha ancora annunciato nulla in via ufficiale, dunque vi invitiamo a rimanere sintonizzati.

Se leggendo queste righe dovesse esservi venuta voglia di rivedere il film, rivivetelo attraverso le tre migliori scene di Joker.