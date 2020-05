Joker, guardate la clamorosa statua di Joaquin Phoenix da $1300 dollari!

In queste ore è stata messa in vendita un clamoroso pezzo da collezione che farà gola a tutti i fan della DC Films: si tratta di una statua di Joaquin Phoenix ispirata al Joker di Todd Phillips, Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia nonché campione d'incassi e nominato a 11 premi Oscar.

Blitzway e Prime 1 Studio hanno rivelato la statua del Museo Masterline, un pezzo in scala 1:3 alto 28 pollici messo in vendita per $1.299: i preordini, giusto per informazione, partono in queste ore sul sito ufficiale (trovate il link nella sezione della fonte in calce all'articolo). Purtroppo però si tratta di un vero e proprio investimento, dato che la data di spedizione del pezzo è stimata tra aprile e giugno del 2021.

"Partendo dai minimi dettagli, abbiamo dedicato tutti i nostri sforzi alla ricostruzione dell'aspetto di Joker", recita la descrizione ufficiale. "Comprese le espressioni del viso, i costumi realistici, una base in diorama che è stata progettata dalle scene iconiche del film e diversi oggetti di scena che sicuramente i fan ricorderanno".

La statua avrà anche due coppie di parti della mano intercambiabili e nove oggetti di scena rimovibili, tra i quali una pistola, una bacchetta magica spara-fiori, il diario delle battute, una borsa, un ratto, un cartello rotto e una maschera da clown.

Cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio sull'analisi del tema della mimesi in Joker.