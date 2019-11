Joker è il cinecomic più redditizio di tutti i tempi

A un passo dal traguardo del miliardo di dollari al box office, Joker è ora diventato il film tratto dai fumetti con il miglior profitto di sempre.

Secondo quanto riportato da Forbes, con $304,2 milioni incassati negli Stati Uniti e un totale di circa $957 milioni nel botteghino mondiale, il film di Todd Phillips ha infatti guadagnato 15,3 volte il suo budget di produzione ($62,5 milioni) per diventare il cinecomic più redditizio di tutti i tempi.

Nonostante la mancata spinta del mercato cinese, che nel corso dell'anno ha ricoperto un ruolo fondamentale per il successo di film come Avengers: Endgame e Il Re Leone, la pellicola che vede Joaquin Phoenix nei panni dell'iconico villain ha superato i risultati ottenuti da The Mask ($351 milioni/$62,5 milioni), Deadpool ($783 milioni/$58 milioni), Batman ($411 milioni/$35 milioni) e il più recente Venom ($854 milioni/$90 milioni).

Dopo le prestazioni sotto le aspettative firmate dall'inizio del DCEU, e in particolare quelle del travagliato Justice League, DC Films e Warner Bros. tornano dunque in carreggiata prima con il film tratto dai fumetti DC dal più alto incasso di sempre (Aquaman) e poi con questo progetto slegato dal resto del franchise.

Se il film dovesse arrivare il miliardo di dollari, cosa che ormai sembra sempre più plausibile, Joker diventerebbe l'unico film non Disney/Marvel a raggiungere questo traguardo nel corso del 2019. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale su Joker, Aquaman e Shazam: tre film per la rinascita della DC Films.