Joker è un cinecomic oppure no?: facciamo chiarezza sull'argomento in uno speciale video

Tra le discussioni che un film come Joker di Todd Phillips ha generato in queste settimane, una domanda in particolare ha acceso particolarmente i fan. Joker è un cinecomic oppure no? Il film di Todd Phillips ha tutti gli ingredienti necessari per essere considerato un film tratto da un fumetto o le libertà creative lo escludono da tale contesto?

Attraverso un video speciale realizzato dalla nostra redazione di Everyeye.it cerchiamo di analizzare in maniera più approfondita il film con Joaquin Phoenix, cercando di rispondere a questa domanda e cercando di fare un po' di chiarezza su una questione che ha provocato molte divisioni in seno ai fan e agli appassionati.



Joker di Todd Phillips racconta la storia di Arthur Fleck, un clown di strada e aspirante stand-up comedian, che vive con la madre e viene sistematicamente calpestato dalla società nella quale vive. Nonostante i problemi Arthur cerca di emergere ma vede il fallimento all'orizzonte e una inevitabile discesa agli inferi che lo porteranno a diventare un criminale noto come Joker.

Il cast del film vede come protagonista il candidato all'Oscar Joaquin Phoenix, al fianco di attori del calibro di Robert De Niro, Frances Conroy e Zazie Beetz.

La campagna promozionale del film prosegue, con uno spot internazionale caratterizzato dalla risata del Joker. Il film uscirà nelle sale il prossimo 4 ottobre. Previsto un esordio al botteghino da 90 milioni di dollari.