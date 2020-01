Joker è il primo cinecomic DC nominato agli Oscar come miglior film

Grazie alla nomination conquistata da Joaquin Phoenix, che segue il Golden Globe e il Critics' Choice Award, è la seconda volta che viene nominato agli Oscar un attore che interpreta Joker: il compianto Heath Ledger infatti aveva ricevuto post mortem la statuetta nel 2008, come miglior attore non protagonista per Il Cavaliere Oscuro.

È in assoluto la prima volta, invece, che una pellicola tratta da un fumetto DC sia candidata all'Oscar come miglior film. L'impresa non era riuscita in quell'occasione al film di Christopher Nolan, e quell'anno il premio se lo aggiudicò The Millionaire. In precedenza, la nomination più ambita era toccata soltanto a un altro cinecomic, Black Panther dei Marvel Studios, nel 2019, quando l'Oscar è andato a Green Book.

Per conquistare la statuetta, Joker dovrà battere la concorrenza di Le Mans '66, C'era una volta a Hollywood, 1917, Storia di un matrimonio, The Irishman, Jojo Rabbit e Piccole donne, oltre che del coreano Parasite.

Per quanto riguarda le fortune dei cinecomic targati DC agli Oscar, il primo a conquistare un premio fu il Superman di Richard Donner, che nel 1978 vinse uno Special Achievement Award per i suoi effetti speciali. Successivamente, nel 1990 Batman di Tim Burton vinse il premio per le migliori scenografie, e nel 2017 Suicide Squad, il primo film del DC Extended Universe, fu premiato per il trucco.

La lista completa delle nomination agli Oscar è stata diramata questo pomeriggio. A quanto pare, il prossimo 9 febbraio vedremo sul red carpet Joaquin Phoenix con lo stesso abito già indossato ai Golden Globe.