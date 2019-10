Joker, chiuso un cinema in zona Los Angeles a causa di una minaccia 'credibile'

E' Variety a rendere noto che ad Huntington Beach, in California, un cinema che doveva proiettare Joker è stato chiuso in seguito ad una minaccia "credibile" segnalata dalla polizia locale.

Sono stati cancellati gli ultimi due spettacoli programmati per il cinema Century Huntington Beach and XD del centro commerciale Bella Terra in seguito alla visita degli agenti sul posto. In una nota ufficiale, la polizia di Huntington Beach ha spiegato di aver ricevuto delle informazioni riguardo a una possibile minaccia per l'esordio di Joker nel Century Theater.

"Il dipartimento di polizia ha ritenuto che la minaccia fosse abbastanza credibile da fornire una presenza uniforme al cinema" si legge nella comunicazione. "Mentre le indagini proseguono, i nostri agenti stanno lavorando con i manager della sala, che hanno deciso con cautela di cancellare gli ultimi due spettacoli e chiudere il cinema. Sulla base dell'indagine, e lavorando con i dirigenti della sala, è stato stabilito che il cinema potrà riaprire oggi e riprendere il normale funzionamento."

Per evitare ogni rischio la polizia di Huntington Beach continuerà a pattugliare il posto per il resto del weekend.

Premiato con il Leone d'Oro a Venezia 76, Joker ha esordito con un record di oltre 13 milioni di dollari alle anteprime del giovedì ed è attualmente in programmazione anche nelle sale italiane. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Joker.