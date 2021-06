Joker, questo busto altezza reale dell'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix è impressionante

Mentre il sequel di Joker di Todd Phillips dovrebbe essere ormai cosa certa, anche se nelle primissime fasi embrionali e in fase di sviluppo e non ufficializzato, concentriamoci oggi su di un fenomenale busto dedicato all'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix, onestamente impressionante perché sostanzialmente realistico.

Per quanto bello, da collazione e da possedere e mettere in mostra sulla migliore vetrina di casa, c'è una brutta notizia, che è ovviamente relativa al prezzo. Questo busto di Joker grandezza naturale è infatti una produzione limitata a 350 pezzi ed è venduto alla cifra di ben 3,799 dollari, dunque non è una spesa semplice e purtroppo per tutti. Essendo per altro così costoso, la società produttrice vuole anche un acconto di 570 dollari non rimborsabile, dunque se avete soldi da spendere pensateci molto bene.



In un recente articolo-profilo dell'Hollywood Reporter dedicato ai migliori avvocati delle star, il sito ha sottolineato come "Todd Phillips abbia stretto un accordo per co-sceneggiare il prossimo capitolo di Joker", tornando ancora una volta a ripetere con convinzione che un Joker 2 in effetti esiste ed è menzionato più volte in uno degli outlet più affidabili e serie dell'interno giornalismo di settore statunitense, anche tra i più informati.



