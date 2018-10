Joker: Brett Cullen è Thomas Wayne nella prima foto dal set

I video e le immagini dal set dedicati al personaggio di Joker ormai non si contano più, ma ecco che finalmente possiamo dare un primo sguardo al look di Brett Cullen nel film.

Cullen interpreterà il personaggio di Thomas Wayne, padre di Bruce, e su cui vige ancora il massimo riserbo sul suo ruolo all’interno della trama della pellicola. Trattandosi di un film che in termini di cronologia lo vedrà inserirsi ben prima della comparsa di Batman per le strade della città di Gotham, c’è chi ha ipotizzato che quello di Joaquin Phoenix non sia il vero Joker che darà battaglia al Cavaliere Oscuro, bensì una sorta di ispirazione del villain celebre.

Intanto, in calce a questa news, potete visualizzare l’immagine pubblicata da Just Jared.

Joker diretto da Todd Phillips sarà una storia di origini per il famoso criminale di Gotham City ed è ambientato al di fuori della continuity del DCEU, nel quale il personaggio è interpretato da Jared Leto in Suicide Squad. Così Zazie Beetz sul film: “Questo Joker non è quello che avete visto in Suicide Squad. Nel film non ci saranno tatuaggi. Onestamente non penso di poter rivelare qualcosa, ma ci tengo a dire che il film ha una delle sceneggiature più belle che abbia mai letto”.

The Joker dovrebbe essere ambientato a Gotham City all'inizio degli anni '80, nel frattempo restiamo in attesa per ulteriori dettagli sulla trama del film. Il cast del film comprende anche Robert De Niro, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham.

L'uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 4 ottobre 2019.