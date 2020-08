Joker, Bill Skarsgård si trasforma nel clown in questa splendida fan art

Anche se probabilmente non sarà il villain del prossimo The Batman con Robert Pattinson, la figura di Joker è ancora molto in auge dopo l'interpretazione da Oscar di Joaquin Phoenix nel film diretto da Todd Phillips. Sul web fioccano le fan art che immagino altri attori nei panni del clown principe del crimine, come Johhny Depp o Macaulay Culkin.

Una immagine che ha riscosso un certo successo nelle ultime settimane è quella postata dal digital artist Saarukan Suhanthan, che ha immaginato nei panni di Joker il clown di un altro celebre film: Bill Skarsgård, che in It ha interpretato Pennywise.

Nella didascalia, l'autore della fan art ha spiegato che a suo avviso Bill Skarsgård sarebbe l'attore più adatto a interpretare in futuro la nemesi di Batman, utilizzando magari una parrucca e delle protesi per allungare il mento e il naso. Il post ha raccolto qualche centinaio di like e una serie di commenti positivi.

Per quanto riguarda il Joker interpretato da Joaquin Phoenix, ci sono alcuni elementi utili a capire quale sia l'età di Arthur Fleck nei film: nonostante l'attore avesse 44 anni all'epoca delle riprese, sembra che il suo personaggio ne abbia circa una decina in meno.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle nuove foto con Joaquin Phoenix recentemente condivise dal regista Todd Phillips.