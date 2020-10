Joker, un bellissimo art poster Carmine Di Giandomenico omaggia il film DC

Non è ancora chiaro se arriverà mai un sequel del Joker con Joaquin Phoenix, ma il film di Todd Phillips si è comunque guadagnato un posto d'onore nell'Olimpo dei Cinecomic più apprezzati di sempre, con lo stesso Phoenix protagonista che si è portato a casa l'Oscar come Miglior Attore per la sua performance superlativa.

Dovesse arrivare, Joker 2 non farebbe parte né del DC Extended Universe attualmente in fase di ripresa con diversi progetti, né dell'Universo New Earth sviluppato da Matt Reeves, il cui titolo d'apertura sarà proprio The Batman con Robert Pattinson. Sarà una storia sequel senza alcun tipo di connessione con altri film dell'etichetta.



Attualmente non c'è nulla di confermato, ma in attesa di capire se questo Joker 2 accadrà o no, il fumettista Carmine Di Giandomenico è tornato a omaggiare l'Universo DC dedicando una nuova e splendida tavola all'Arthur Fleck di Joquin Phoenix: un art poster ricco di stile, colore, carattere che l'artista italiano ci regala dopo quello fenomenale di The Batman.



Fateci sapere cosa ne pensate del disegno nei commenti in calce alla notizia. Intanto vi ricordiamo che il prossimo film in uscita della DC è Wonder Woman 1984, per ora previsto nelle sale americane il 26 dicembre 2020.