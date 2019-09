Joker balla con Spider-Man di Tobey Maguire in un divertente meme dei fan

Un divertente meme sta circolando in queste ore, e ritrae il Joker di Joaquin Phoenix con lo Spider-Man di Tobey Maguire, in un mix suggestivo, che mostra i due personaggi ballare sulle scale come Arthur Fleck in una scena del film. Il meme è un esempio di come gli utenti si divertano a condividere immagini scherzose legate a film appena usciti.

Joker di Todd Phillips sta ottenendo consensi praticamente unanimi da critica e fan che hanno potuto vedere il film tra Venezia e Toronto, facendo registrare anche un 88% su Rotten Tomatoes.

Secondo alcuni report la pellicola potrebbe infrangere diversi record al botteghino per un titolo classificato come R-Rated.

Il film uscirà nelle sale fra il 3 e il 4 ottobre e si prevede un week-end d'apertura da 100 milioni di dollari d'incasso (eventuale record ad ottobre per un film R-Rated, attualmente detenuto da Venom).



Nonostante la limitazione che riguarda il rating assegnato al film, si può ben sperare - secondo quanto affermato in queste ore - che il film possa raggiungere la cifra dei 100 milioni di dollari.

Molti addetti ai lavori si chiedono se Marvel risponderà con un film di questo tipo, con uno sguardo più maturo su qualche suo personaggio e un budget meno esoso dei film ai quali la major ci ha abituati.

Nel frattempo i meme su Joker si sprecano, come quello insieme allo Spider-Man di Tobey Maguire, tratto da Spider-Man 3 di Sam Raimi.

Su Everyeye.it potete assistere alla video recensione di Joker e - come già riportato - si parla del film come uno dei più grandi incassi di sempre per un film R-Rated.