Joker diventa Baby Yoda (o Baby Yoda diventa Joker) nella foto condivisa da Todd Phillips

Se Avengers: Endgame può essere considerato, come dicono i numeri, l'evento pop del 2019, è certo che subito dietro il kolossal Marvel Studios si posizionano due (relativamente) nuovi arrivati, ovvero Joker e Baby Yoda.

Il primo, protagonista dell'omonimo film di enorme successo diretto da Todd Phillips, il secondo fulcro dell'acclamata serie televisiva di Star Wars The Mandalorian: sappiamo che vi siete sempre domandati come sarebbe il clown di Gotham City nei panni del misterioso baby-alieno accudito da Pedro Pascal, oppure cosa accadrebbe a Batman se il suo arci-nemico avesse le sembianze di un maestro Yoda infante, e questi dubbi esistenziali sono finalmente fugati grazie ad una fan-art che sta facendo il giro del web in queste ore.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'ultimo a condividerla è stato nientemeno che Todd Phillips, regista del film Warner con Joaquin Phoenix che in questi giorni sta facendo incetta di premi e nomination nella marcia di avvicinamento agli Oscar 2020, durante i quali il suo film tenterà di concorrere anche come miglior film e miglior sceneggiatura.

Cosa ne pensate della fan-art? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio sul tema della mimesi in Joker e ai principali contendenti per la corsa all'Oscar al miglior attore, tra cui spicca Joaquin Phoenix, e quelli per l'Oscar alla regia.