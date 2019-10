Joker avrà un sequel? Joaquin Phoenix e Todd Phillips hanno risposte molto diverse

Appena arrivato nei cinema italiani (e da oggi anche in quelli statunitensi e del resto del mondo), Joker della DC Films sta facendo parlare di sé ormai da un mese e mezzo, e la discussione è appena cominciata.

Ora che anche il pubblico ha iniziato a vedere il film ed è pronto a farsi un'opinione propria, ET Live ha intervistato Todd Phillips e Joaquin Phoenix per la domanda che molti si stanno chiedendo: Joker avrà un sequel?

Ebbene, le due principali menti creative dietro alla nuova opera DC Films hanno opinioni contrastanti in merito alla questione, o per meglio dire, risposte molto diverse.

"No", ha risposto ad esempio Phillips, abbastanza categorico, per poi aggiungere: "Ci piace molto che questo film viva per conto suo."

Phoenix, dal canto suo, ha addirittura taciuto sulla faccenda, ma il suo silenzio è entrato facilmente in rotta di collisione con la risposta verbale del regista: quando gli è stato chiesto se vedeva il ruolo come un'esperienza singola oppure se ha in programma o il desiderio di tornare a Gotham in futuro, l'attore tre volte candidato all'Oscar ha fissato la telecamera e ha sorriso in modo criptico. A voi interpretare la sua "risposta".

Chi ha visto il film del resto non può non domandarsi se il Bruce Wayne rimasto orfano nei minuti finali crescerà per essere il Batman di Robert Pattinson e Matt Reeves. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

