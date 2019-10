Joker oltre le aspettative in tutto il mondo: supererà i 200 milioni negli USA lunedì

Dopo aver incassato $17 milioni di dollari venerdì, Joker dovrebbe incassare altri $60 milioni di dollari questo fine settimana, una straordinaria tenuta del 37% rispetto all'apertura da $96 milioni di dollari dello scorso fine settimana.

Con i numeri degli incassi di ieri appena arrivati online le aspettative per il secondo week-end sono aumentate rispetto a quelle che vi avevamo segnalato stamattina: con questo ritmo l'opera Warner Bros., Village Roadshow e DC Films raggiungerà i $200 milioni di dollari domestici lunedì e supererà l'intera corsa nazionale di It: Chapter Two in meno di quattordici giorni di programmazione.

Ad alimentare i numeri del week-end d'apertura ci hanno pensato sicuramente le recensioni positive, il Leone d'Oro a Venezia e il forte chiacchiericcio pre-uscita, ma questi numeri per un secondo week-end sono il frutto di forte passaparola, che ha coinvolto maggiormente la fascia di pubblico compresa tra i 18 e i 35 anni.

Le famiglie, che ovviamente non hanno l'opzione Joker in classifica dato che il film è vietato ai minori in praticamente tutti i mercati mondiali, hanno invece spinto gli incassi di The Addams Family di United Artists/MGM al secondo posto in classifica questo fine settimana con $9,7 milioni incassati venerdì e una stima di $32,7 milioni di dollari per l'apertura su 4.007 schermi, ben al di sopra delle aspettative pre-weekend da $25 milioni di dollari.

Il film ha superato la concorrenza de Il Piccolo Yeti della DreamWorks, che ha incassato circa $7 milioni di dollari nel suo terzo fine settimana.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'analisi di Joker attraverso le tre migliori scene e il tema della mimesi e ad un saggio su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood.