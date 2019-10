Joker oltre le aspettative: incassati $234 milioni a livello globale

Nello stabilire il nuovo record del mese di ottobre e superando gli incassi sul primo week-end di film vietati ai minori come It: Capitolo 2 e Logan, Joker della DC Films ha dominato anche i botteghini internazionali.

Dai 22.552 schermi che la Warner Bros. ha prenotato in ben 73 mercati diversi, il film di Todd Phillips ha raccolto $140,5 milioni di dollari, che sommati ai $93 milioni incassati negli Stati Uniti portano il conto complessivo a $234 milioni di dollari, ben oltre le aspettative degli analisti.

Il film ha rappresentato la più grande apertura del 2019 per un titolo Warner Bros. in 39 mercati diversi, tra cui Regno Unito, Russia, Italia, Spagna, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Corea, Indonesia, Brasile, Messico e Australia. È stato anche il più grande weekend di apertura di ottobre in 21 mercati tra i quali Spagna, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Messico e Australia, nonché il miglior incasso della settimana in un'altra decina di mercati, tra i quali Olanda, Italia, Giappone, Corea e Cile.

Inoltre, Joker è diventato anche il miglior weekend di apertura della Warner per l'Europa e l'America Latina nel 2019, e il quarto weekend di apertura più alto di sempre per un film della Warner in Asia: in Corea del Sud, dove ha esordito mercoledì, il film con Joaquin Phoenix è stato il migliore di sempre per la Warner, con $16,3 milioni di dollari incassati da 1.418 schermi. Poco dietro sono arrivati il Regno Unito, con $14,8 milioni di dollari, il Messico con $13,1 milioni e la Russia con $10 milioni.

Joker è diretto da Todd Phillips su una sceneggiatura co-scritta da Phillips e Scott Silver. Nel cast anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp e Marc Maron.

