Joker: un artwork animato mostra la trasformazione di Joaquin Phoenix

In attesa di conoscere qualche dettaglio in più sulla trama del film, è apparso in rete un simpatico artwork animato dedicato al Joker di Joaquin Phoenix.

Nell’artwork, che trovate comodamente in calce a questa news, vediamo riproposto il celebre test che è stato diffuso qualche settimana fa dalla Warner e che mostrava brevemente Joaquin Phoenix nei panni dell’acerrimo nemico di Batman e villain della DC Comics, Joker. Dal volto scavato di Arthur Fleck si passa velocemente a quello truccato e vagamente minaccioso del Joker, con tanto di trucco sul volto.

Nei giorni scorsi sono state mostrate le prime immagini di Brett Cullen nei panni di Thomas Wayne, padre di Bruce/Batman, mentre Dante Pereira-Olson sarà proprio il giovane Bruce.

Oltre al protagonista Joaquin Phoenix, nel cast della pellicola saranno presenti anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham. Inoltre, l’attore teatrale Douglas Hodge interpreterà la nuova versione del futuro maggiordomo di Batman/Bruce Wayne, ovvero Alfred Pennyworth. La regia è affidata a Todd Phillips, regista della trilogia di Una notte da leoni. Nel film Phoenix interpreterà il ruolo di Arthur Fleck, che poi si tramuterà nel leggendario criminale dei fumetti della DC.

Sebbene sia ispirato al personaggio della DC, questo Joker tenterà di narrare una nuova storia slegata dalla continuity principale dell'Universo DC cinematografico e a sé stante, una sorta di storia da Elseworld. Il film è atteso negli Stati Uniti per il prossimo 4 ottobre 2019.