Joker, l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix si ingrazia la folla nel nuovo video dal set

Il set dell'attesissimo Joker di Todd Phillips (Una notte da leoni) è forse tra i più paparazzati e aperti degli ultimi anni, almeno in ambito cinecomic, tant'è che continua ad arrivare un flusso incessante di materiale, che ci costringe persino a fare una cernita tra quello "valido" e quello ormai troppo vecchio.

La situazione è paradossale, per capirci, ma è comunque vero che tra le innumerevoli foto e gif spunta fuori qualche video interessante che vede al centro dell'azione Joaquin Phoenix, come ad esempio questo di oggi che ce lo mostra nei panni di Arthur Fleck mentre è intento a ingraziarsi una folla in rivolta davanti al municipio di Gotham.



Lo fa con inchini, alzate di braccia e risate, anche se non indossa ancora il trucco criminale del Joker. Forse è l'inizio della sua campagna contro gli "yuppies" che hanno rovinato la città, che hanno umiliato il proletariato e ignorato le esigenze di un'intera popolazione. Forse è parte dell'inizio della sua trasformazione, l'inizio della sua vocazione criminale e anarchica.



Nei giorni passati abbiamo avuto modo di ammirare il Joker di Phoenix in molti dei look che indosserà nel film, partendo da quello "in borghese" di Arthur, passando a quello da lavoro, negli abiti di un clown abbastanza comuni -naso, parrucca colorata e scarpe lunghe- e infine in quelli del Clown criminale, che comunque ha tratti pagliacceschi abbastanza tratteggiati e interessanti.



The Joker dovrebbe essere ambientato a Gotham City all'inizio degli anni '80, nel frattempo restiamo in attesa per ulteriori dettagli sulla trama del film. Il cast del film comprende anche Robert De Niro, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham.