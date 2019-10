Joker potrebbe aprire sopra i $100 milioni di dollari

Secondo un vecchio adagio non importa che di un film si parli bene o male, ma l'importante è che se ne parli, e anche per via delle infinite polemiche che hanno accompagnato l'uscita di Joker i precedenti dati di tracciamento che segnalavano un debutto da $80 milioni sono stati rivisti.

Adesso, anche per via del fatto che l'unica altra uscita del week-end è rappresentata da Il Piccolo Yeti, gli analisti stimano un'apertura di $100 milioni di dollari e più per il film di Todd Phillips, per il quale il pubblico nutre aspettative altissime soprattutto dopo la vittoria del prestigioso Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Tuttavia, alcuni precedenti storici hanno generato anche alcune stime conservative, comprese tra gli $80 milioni di dollari e i $100 milioni di dollari. Qualora dovesse superare i cento, Joker stabilirà il record per il miglior debutto nel mese di ottobre (siglato solo l'anno scorso, e nello stesso fine settimana, da Venom). Detto questo bisogna considerare che i film Marvel tendono ad avere aperture più forti rispetto ai titoli della DC Comics, e soprattutto che Venom era classificato PG-13, mentre il film con Joaquin Phoenix è stato bollato rated R. Nella storia del cinema, sono solo 12 i film classificati rated R sono riusciti a debuttare oltre gli $80 milioni.

Ma se un personaggio (semi)sconosciuto al grande pubblico come Deadpool riuscì ad esordire con $139 milioni di dollari, è possibile che uno celeberrimo come Joker possa riuscire facilmente a superare i $100 milioni stimati: i film evento tendono ad incassare sempre un po' di più rispetto alle stime, e nel caso di Joker è giusto parlare di evento ... basti pensare che già solo l'anteprima stampa romana in via del tutto eccezionale si è svolta su due sale distinte, per riuscire a smaltire la grande richiesta di accreditati.

Ad ogni modo, la particolarità di Joker è che a differenza degli altri cinecomics gode di un budget minuscolo (le cifre esatte non sono state rese note, ma dovrebbe aggirarsi fra i $50 e i $60 milioni), che in ogni caso sarà recuperato nei primissimi giorni di programmazione.



