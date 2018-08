Joker: Alec Baldwin sarà Thomas Wayne nel film di Todd Phillips!

Con l'inizio delle riprese previsto per settembre, lo standalone di Joker accoglie la star Alec Baldwin nel suo cast: il The Hollywood Reporter ha confermato che l'attore di Mission: Impossible - Fallout interpreterà Thomas Wayne, il padre di Bruce Wayne.

Secondo quando riportato, il Thomas Wayne di Baldwin sarà molto diverso da quello tradizionale conosciuto dai fan dei fumetti. Più che un celebre dottore e filantropo, il signor Wayne di Joker è stato immaginato come "un uomo d'affari simile ad un Donald Trump degli anni '80". La cosa è alquanto ironica, considerando che Baldwin ha interpretato Trump molte volte per deriderlo nel celebre show Saturday Night Live, interpretazione che gli è valsa diversi riconoscimenti.

Baldwin ha interpretato il classico eroe pulp The Shadow, negli anni '90, mentre recentemente il suo nome è associato ad alcuni classici moderni come The Departed e i due film più recenti di Mission: Impossible, Rogue Nation e Fallout. Viene da se che, dato che Thomas Wayne sarà nel film, non è improbabile che molto presto verranno annunciati anche gli attori che interpreteranno sua moglie Martha e il loro unico figlio, Bruce.

Joker esplorerà la vita dell'uomo destinato a diventare il principe del crimine di Gotham City. La storia si svolge negli anni '80, al di fuori della serie di film DC Extended Universe. Le prime parole suggeriscono che il tono del film viene paragonato a Taxi Driver e The King of Comedy di Martin Scorsese (regista che, tra l'altro, produrrà il film).

Joaquin Phoenix è il protagonista principale, mentre nel cast figurano anche Robert De Niro, Zazie Beetz e Marc Maron.

Il film, diretto da Todd Phillips, inizierà le riprese tra due settimane e dovrebbe uscire nelle sale il 4 ottobre 2019.