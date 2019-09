Joker: Alberto Barbera convinto che il film sarà in corsa per gli Oscar

Joker è prepotentemente sbarcato alla Mostra del Cinema di Venezia e da quel momento in tutto il mondo si sono diffuse le recensioni e i giudizi sul film diretto da Todd Phillips. L'accattivante e originale approccio ad un personaggio storico del mondo dei fumetti e del cinema ha colpito agli addetti stampa della kermesse lagunare.

E proprio a proposito di Venezia, Joker ha debuttato con una standing ovation di otto minuti in seguito alla proiezione festivaliera. Il responso positivo della critica - otto minuti di applausi dopo la proiezione veneziana - ha subito generato entusiasmo e molte voci riguardo al possibile successo del film anche durante la stagione dei premi.

Sull'argomento è intervenuto il direttore della Mostra, Alberto Barbera, che in un'intervista a Deadline ha dichiarato di credere che Joker abbia tutto ciò che serve per essere uno dei maggiori contendenti nella prossima Award Season, soprattutto grazie all'interpretazione di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck.



"Il film merita l'accoglienza che sta ricevendo. Va oltre i confini del genere. La performance di Joaquin Phoenix è eccezionale e Todd Phillips. Sarà assolutamente in corsa, sono bravi" ha dichiarato Barbera.

Il direttore ha espresso il suo pensiero anche sulla possibilità che il film sia un catalizzatore eccessivo d'attenzioni:"Non credo. Il modo in cui tratta questi elementi è intelligente, non è una visione semplicistica. I fattori sociali e altri fattori esterni si combinano con lo stato d'animo del personaggio per renderlo un quadro complesso; è un punto di forza del film. Un film forte, inaspettato, originale. Anche se ci sono riferimenti a Taxi Driver e Re per una notte è un film molto originale".

Todd Phillips durante la conferenza ha parlato inoltre della tanto chiacchierata differenza tra il Joker di Phoenix e Ledger.