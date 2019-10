Joker adesso punta ai 900 milioni, vicino il record di miglior film Rated R negli USA

Secondo quanto riportato da Deadline, Joker potrebbe presto diventare il film Rated R con il maggior incasso di sempre nel mondo; intanto proprio a livello internazionale la pellicola potrebbe arrivare a superare i 900 milioni di dollari.

Nel corso di quest'ultimo weekend, il suo terzo di programmazione, la pellicola con Joaquin Phoenix ha portato a casa altri 30 milioni di dollari facendo lievitare il totale a livello mondiale a $737,5 milioni: Justice League e Logan sono stati ufficialmente superati, e ora l'obiettivo (abbastanza distante) sono gli $873 milioni di Batman v Superman. Secondo il report di Deadline, visto il trend di queste settimane e il calo di percentuale non eccessivo, Joker potrebbe addirittura raggiungere e superare i 900 milioni di dollari in totale, mentre è già sulla buona strada per diventare il film Rated R con il maggiore incasso di sempre al botteghino internazionale: davanti a lui ha solamente Deadpool con 783 milioni di dollari mentre Deadpool 2 ha sì incassato 785 milioni di dollari, ma di questi, 47 milioni derivano dagli introiti della sua versione PG-13 assemblata per le festività natalizie lo scorso anno (quindi vanno sottratti al totale).

Joker ha già superato i 700 milioni racimolati da It: Capitolo Uno della New Line, ed è sulla scia dei 742 milioni di dollari incassati da Matrix Reloaded.

Questo weekend la pellicola di Todd Phillips è stata superata solamente da Maleficent 2 della Disney - anche se solo per 7 milioni di dollari di differenza - mentre si è lasciato alle spalle Zombieland: Double Tap, che ha debuttato con $26 milioni, appena due in più rispetto ai $24 incassati dal film originale Zombieland nel 2009. Il sequel è però costato anche il doppio del primo capitolo, $42 milioni contro $23 milioni, quindi i $5 milioni aggiuntivi incassati a livello internazionale - che fanno salire il totale a $32 milioni - sono oro, soprattutto considerato che il film uscirà solo nelle prossime settimane in tantissimi mercati, Italia compresa.

Nelle ultime settimane Kevin Smith ha stilato una classifica dei migliori interpreti di Joker, qual è la vostra?