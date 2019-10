Joker sta già accumulando record al box-office di ottobre

Aveva già battuto il record per le prevendite di ottobre, ma a quanto pare non gli è bastato: il Joker di Todd Phillips supera al box-office tutti gli altri film usciti nello stesso periodo, e diventa la pellicola con il maggiore incasso nel giorno d'apertura per il mese di ottobre

Inarrestabile Joker (concedeteci la battuta).

Dopo solo un giorno (più le anteprime) nelle sale, il film diretto da Todd Phillips e interpretato da Joquin Phoenix sta già frantumando ogni record che gli si pone davanti.

Dopo aver superato gli incassi di Venom per quanto riguarda le pre-aperture, anche l'apertura lo vede in testa alla classifica con 39 milioni di dollari, rendendolo di fatto il maggiore incasso di ottobre per il primo giorno d'uscita.

E dopo un inizio così promettente, le previsioni lo vorrebbero presto vincitore di un altro scontro, quello che lo vedrebbe andare contro altri due cinecomic, Venom e Logan, e IT: Capitolo Due.

Con una stima tra i 92 e i 93 milioni di dollari di incassi, infatti, Joker si porterebbe parecchio avanti rispetto agli avversari Marvel (Venom 80.2 milioni, mentre Logan 88.4 milioni) e poco più in là rispetto all'adattamento dell'opera di Stephen King (91 milioni).

Secondo CinemaScore, a riempire i cinema sono stati soprattutto i millennial, con il 68% degli spettatori sopra i 25 anni, e il 66% sotto i 35.

Per quanto riguarda il gradimento, secondo le stesso CinemaScore ci troviamo su un B+, mentre per Rotten Tomatoes si va su un punteggio del 70%.

E voi, lo avete già visto? Che ne pensate? Qui trovate la nostra recensione, ma voi fateci sapere nei commenti.