Joker 2, Zazie Beetz conferma il musical: 'I personaggi si esprimono danzando'

Dopo aver rivelato che la sua Domino non tornerà in Deadpool 3 dei Marvel Studios dopo aver rubato la scena in Deadpool 2 della Fox, l'attrice Zazie Beetz ha avuto modo di commentare anche il suo ruolo nell'atteso Joker: Folie à Deux, sequel del cinecomix DC con Joaquin Phoenix.

Come saprete, la grande novità del nuovo episodio, ancora una volta scritto e diretto dal candidato all'Oscar Todd Phillips, sarà la nuova Harley Quinn interpretata da Lady Gaga, ed è stata proprio la collega vincitrice del premio Oscar che ha maggiormente sorpreso Zazie Beetz sul set del film DC. Ma anche il fatto che Joker 2 sarà un musical, secondo l'attrice di Atlanta, contribuirà a sorprendere gli spettatori.

"Penso che le persone saranno sorprese", ha dichiarato l'attrice, interprete della vicina di casa di Arthur Fleck, Sophie Dumond, ai microfoni di Variety. "Non penso che il film sarà quello che si aspettano, soprattutto considerato che sarà un musical. Praticamente tutti i personaggi si esprimono musicalmente e abbiamo diverse scene di ballo nel bel mezzo delle nelle nostre vite quotidiane. Penso che funzionerà davvero bene". Zazie Beetz ha poi parlato di Lady Gaga - il cui vero nome è Stefani Germanotta - descrivendo la sua co-protagonista come "super calorosa e gentile". "Mi sono sentita davvero benvenuta con lei sul set. Nonostante fosse particolarmente impegnata con il lavoro sul suo personaggio e cose del genere, è una persona stupenda e umile. È sempre Stefani, non Lady Gaga".

Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024.