Joker 2 e Venom 3: ecco quanto saranno pagati Joaquin Phoenix e Tom Hardy per i nuovi film

Nelle scorse ore Variety ha pubblicato un rapporto molto approfondito che fa letteralmente 'i conti in tasca agli altri', più nello specifico alle più grandi star di Hollywood: ancor più nello specifico a Joaquin Phoenix e Tom Hardy, i protagonisti di Joker Folie à Deux e Venom 3.

Stando al rapporto di Variety, Joaquin Phoenix sarà pagato 20 milioni di dollari per il sequel di Joker di Todd Phillips, che sarà uno dei prossimi cinecomix prodotti dalla DC Films per Warner Bros: l'attore, che ha vinto il suo primo Oscar proprio per l'interpretazione del famoso villain di Batman nel film del 2019, divenuto all'epoca il maggior incasso di sempre nella classifica dei film rated-r, era stato pagato 'solo' 4,5 milioni di dollari per il film originale, e chiaramente la Warner Bros. non ha potuto negargli un aumento molto sostanzioso per averlo di nuovo nei panni di Arthur Fleck.

In casa Sony Pictures, curiosamente, Tom Hardy sarà pagato anche lui 20 milioni per il terzo capitolo della saga di Venom: lo spin-off del franchise di Spider-Man attraverso i primi due capitoli, Venom e Venom: La furia di Carnage, è diventato una vera e propria gallina dalle uova d'oro per la major, con Tom Hardy che ne è simbolo e portabandiera (non solo, Tom Hardy sarà autore della storia di Venom 3, cosa che gli ha evidentemente garantito qualche bonus in più sul conto in banca).

L'attore più pagato dell'anno rimane di gran lunga Tom Cruise, che grazie al successo di Top Gun Maverick intascherà quasi 100 milioni, tra cachet, percentuali degli incassi e vendite dell'home-video.