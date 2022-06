Joker 2 è ufficiale! Todd Phillips svela il titolo e una nuova foto di Joaquin Phoenix

I rumor sullo stato del sequel di Joker erano veri: qualche giorno vi avevamo riportato che il nuovo film con Joaquin Phoenix era pronto a partire, e nella notte italiana il regista e sceneggiatore Todd Phillips ha svelato ufficiale il titolo di Joker 2.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, pubblicato sulla pagina ufficiale del regista sul social network Instagram, Joker 2 sarà intitolato Joker: Folie a deux, riferimento ad una sindrome psichiatrica in cui due o più persone iniziano a condividere le proprie delusioni. Scorrendo a destra, la seconda foto mostra il protagonista Joaquin Phoenix con il copione in braccio, immagine che suggerisce che l'attore - che ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore per l'interpretazione del villain di Batman - sarà a bordo del progetto.

Purtroppo insieme alle foto condivise da Phllips non è stato pubblicato alcun commento, anche se la data sulla copertina della sceneggiatura suggerisce che la bozza in questione sia stata finalizzata a fine maggio. I precedenti rapporti avevano indicato un'inizio dei lavori imminente: rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Le voci di un sequel di Joker hanno iniziato a circolare praticamente dall'uscita del primo capitolo, che nel 2019 divenne il cinecomix più redditizio mai realizzato. Il film ha vinto anche due Oscar su 11 nomination in totale (fu il film col maggior numero di candidature agli Oscar nel suo anno) e il Leone d'oro al Festival di Venezia. Se volete riviverlo alla luce dell'annuncio del sequel, ecco le tre migliori scene di Joker.