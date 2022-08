Joker 2, le silhouette di Lady Gaga e Joaquin Phoenix danzano nel primo teaser!

Suona addirittura superfluo chiedersi quale sia, ad oggi, l'elemento più atteso di Joker: Folie à Deux, il film che vedrà il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni del villain di Batman interpretato nel film di Todd Philips del 2019: le luci dei riflettori sono inevitabilmente tutte per lei, quella Lady Gaga sempre più lanciata in quel di Hollywood.

Ambientato in gran parte nel manicomio di Arkham (almeno stando alle ultime voci, ma avrebbe decisamente senso visto il finale del primo capitolo), Joker: Folie à Deux vedrà infatti l'esordio della popstar di Born This Way nei panni di Harley Quinn, che vedremo quindi finalmente in una versione live-action diversa da quella di Margot Robbie.

La produzione sembra dunque ben consapevole di poter puntare parecchio sull'immagine della protagonista di A Star is Born e House of Gucci, come conferma il primo teaser rilasciato in queste ore e condiviso sui social proprio dalla stessa Lady Gaga: si tratta di una brevissima sequenza di immagini durante la quale vediamo le silhouette di Phoenix prima e Miss Germanotta improvvisare qualche passo di una danza che, supponiamo, si rivelerà più folle e pericolosa che mai.

Joker: Folie à Deux uscirà nei 2024, ma noi non stiamo già nella pelle: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti, sperando che non ci sia da attendere troppo per ulteriori aggiornamenti e, magari, per un primo sguardo alla nuova Harley Quinn.