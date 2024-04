Joker 2, tutto quello che sappiamo sulla trama del sequel DC

Joker 2: Folie à Deux, sequel diretto del primo Joker uscito nel 2019, si appresta a fare la sua comparsa. Oggi siamo qui per tirare una riga rispetto a ciò che sappiamo tra cast, trama, tipologia di film, chi tornerà e le possibili sorprese che ci attendono.

Se siete tra i tanti che hanno apprezzato il primo cinecomic dedicato completamente a Joker, non potrete sicuramente fare a meno di rizzare le antenne di fronte alle notizie che riguardano il suo sequel diretto, in uscita proprio quest’anno, precisamente il 4 ottobre 2024. Come quella della data per l'uscita del primo trailer di Joker: Folie à Deux.

Il Plot

Anzitutto, dovremo attendere ancora diversi mesi prima di goderci le performance di Lady Gaga e Joaquin Phoenix. La trama, di conseguenza, è ancora avvolta nel più cupo dei misteri, anche se alcune informazioni ci dicono che parte della pellicola sarà ambientata nel manicomio di Arkham. Un’altra importante informazione è che il film avrà un’impronta più musicale. Joker 2 sarà un juke-box movie, una scelta fatta in conseguenza alle scene di danza che hanno caratterizzato il primo film e, ovviamente, alla presenza di Lady Gaga, che saprà sicuramente regalare un’ottima performance - quantomeno canora.

Il Cast

Torna Joaquin Phoenix nel ruolo di Joker, che gli è valso la vittoria dell’Oscar come miglior attore protagonista. Questa volta il suo cachet sarà di ben 20 milioni, il quadruplo rispetto a quanto fu pagato per il primo film. La vera notizia però è la presenza di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn; dunque, almeno questa volta non sarà Margot Robbie ad interpretare l’amorevole compagna di Joker nel prossimo film della saga DC. Oltre alla cantante, il cast verrà arricchito dalla presenza di Jacob Lofland, Catherine Keener e Brenden Gleeson. Tornerà Zazie Beetz, che nel primo Joker ha interpretato Sophie, la protagonista della relazione immaginaria di Arthur Fleck.

L’uscita del film

Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024. Una finestra di lancio ideale per inserirlo a pieno regime in quella che sarà la prossima stagione dei premi, Oscar su tutti. Siamo sicuri che anche in questa occasione Joaquin Phoenix saprà regalare una performance di alto livello, così come Lady Gaga, su cui vertono diverse aspettative.

Altre curiosità

Su tutte, in molti si chiedono quale sia il significato del titolo. Folie à Deux, tradotto letteralmente in Follia per Due, fa riferimento ad una rara condizione in cui il quadro delirante di un paziente, il cosiddetto “partner dominante”, viene trasferito ad un altro, chiamato “partner sottomesso”. Il budget del secondo film è di 200 milioni di dollari, più del triplo di quanto fu speso per il primo, quando i milioni si fermarono a 60.

Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti oggi su