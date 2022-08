Joker 2, rivelata la data d'uscita ufficiale: arriverà nel 2024

Dopo le anticipazioni sul casting e sul titolo, la Warner Bros. Pictures ha annunciato che il prossimo sequel di Joker, ufficialmente intitolato Joker: Folie A Deux, uscirà il 4 ottobre 2024, esattamente cinque anni dopo il primo capitolo.

Il vincitore dell'Oscar Joaquin Phoenix tornerà per il film che verrà diretto ancora una volta da Todd Phillips, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Scott Silver. Inoltre, sappiamo che Lady Gaga sarà Harley Quinn nell'atteso sequel. La produzione inizierà a dicembre come riportato da Deadline.

Dopo il successo travolgente di Joker nel 2019, che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale ed è stato nominato per undici Academy Awards (con due vittorie), negli ultimi tre anni si è parlato molto di un sequel. Phillips ha ufficializzato le cose all'inizio di quest'estate quando ha confermato il titolo della pellicola. Il sottotitolo, Folie à deux, si riferisce alla condizione medica in cui due o più persone iniziano a condividere le delusioni, cosa che ha portato naturalmente a credere nel coinvolgimento di Harley Quin.

Le ultime indiscrezioni hanno rivelato, oltre ad il personaggio di Harley Quinn, che il film sarà anche un musical.

"Quando un film fa $ 1 miliardo e costa $ 60 milioni, ovviamente viene fuori", ha spiegato Phillips con una risata in un'intervista del 2020. "Ma io e Joaquin non abbiamo davvero deciso. Siamo aperti. Voglio dire, mi piacerebbe lavorare con lui su qualsiasi cosa, francamente. Quindi chi lo sa? Ma dovrebbe avere una vera risonanza tematica il come ha fatto questo, alla fine riguardava il trauma infantile, la mancanza di amore e la perdita di empatia. Tutte queste cose sono davvero ciò che ha fatto funzionare questo film per noi, quindi dovremo fare qualcosa con una certa risonanza tematica."