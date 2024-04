Joker 2, pubblicato un audio di Lady Gaga: sentite la spettrale voce di Harley Quinn!

Oltre alla pubblicazione del primo poster ufficiale di Joker: Folie à Deux e alla conferma che il trailer arriverà la prossima settimana, Warner Bros ha voluto strafare pubblicato sui social un audio che svela la voce di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

La cantante, vincitrice del premio Oscar, come saprete si è unita al cast del sequel di Todd Phillips come co-protagonista di Joaquin Phoenix, che invece torna nel ruolo di Arthur Fleck/Joker: nell'anteprima audio disponibile nel post in calce all'articolo, e apparsa originariamente sull'account Warner Bros di TikTok, si può sentire la spettrale e romantica voce di Harley Quinn sussurrare: "Puoi fare tutto quello che vuoi... sei Joker", mentre una musica dolce e sognante la accompagna in sottofondo.

Ricordiamo che il cast del sequel, intitolato ufficialmente Joker: Folie à Deux, comprende anche Catherine Keener, Brendan Gleeson e Zazie Beetz, che tornerà nello stesso ruolo interpretato nel film originale (la vicina di casa di Arthur Fleck). La trama rimane sconosciuta, ma le ultime anticipazioni ufficiali di Variety hanno confermato che Joker: Folie à Deux sarà un jukebox musical e che farà parte dell'etichetta DC Elseworlds, slegata da DCU di Peter Safran e James Gunn ma sempre sotto l'egida dei DC Studios.

La data d'uscita è fissata per il 4 ottobre 2024, a 5 anni di distanza esatti dall'uscita di Joker del 2019. Lady Gaga assumerà il ruolo di Harley Quinn, che Margot Robbie ha interpretato nei film Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) e The Suicide Squad (2021).

