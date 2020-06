Joker 2 e una nuova trilogia di Matrix: parla il CEO di Village Roadshow

Joker si è rivelato la grande sorpresa del box office del 2019 e Matrix 4 potrebbe fare altrettanto nel 2022. Ma cos'hanno in comune queste due pellicole? Il fatto che entrambe potrebbero avere un seguito.

Ha infatti parlato di questa possibilità Steve Mosko, CEO di Village Roadshow, casa di produzione australiana che ha collaborato con Warner Bros. per lo sviluppo del film di Todd Phillips, e che al momento sta lavorando al ritorno di Matrix, durante una recente intervista con l'Hollywood Reporter.

Ecco cos'ha detto sul seguito di Joker: "Continueremo a tenere le dita incrociate nella speranza di vedere un'ottima sceneggiatura per Joker 2."

Su una potenziale trilogia sequel di Matrix, invece, Mosko ha spiegato: "La mia speranza è che prosegua per molto, molto tempo. Andare oltre il quarto sarebbero davvero entusiasmante. Village Roadshow ha la possibilità di lavorare a qualsiasi film di Matrix, punto."

Parlando invece dell'impatto della pandemia sull'industria cinematografica, Mosko ha aggiunto: "Devono succedere ancora molte cose per poter tornare alla normalità. penso che l'industria cambierà in termini di numero di uscite. Per oltre 20 anni, questa compagnia ha finanziato più di 100 film con Warner Bros. Principalmente continueremo a farlo per il sequel, prequel o remake dei film in cui siamo stati coinvolti nel corso di questi anni. Il nostro obiettivo è finanziare e costruire i nostri film e serie tv, con particolare attenzione ai servizi streaming. È ovvio che il business sta cambiando. Il virus non ha fatto che accelerare ciò che era inevitabile, ovvero più film in uscita sulle piattaforme streaming e meno dipendenti dalla versione teatrale."

Lo scorso novembre, lo ricordiamo, c'è stato un primo incontro tra Todd Phillips e Warner Bros per programmare un eventuale sequel di Joker, ma da allora non abbiamo più avuto notizie. Per altre notizie, vi lasciamo alle parole di Keanu Reeves sul suo ritorno in Matrix 4.