Joker 2 sarà un musical oppure no? Parla il collaboratore di Todd Phillips

Con la pubblicazione delle nuove foto ufficiali di Joker: Folie à Deux e un primo trailer dietro l'angolo, si è tornato a discutere di una delle indiscrezioni più famose che circolano intorno al nuovo film DC, che molti in passato hanno descritto come un musical.

In queste ore, il direttore della fotografia del film Lawrence Sher ha affrontato proprio questo argomento, chiarendo l'uso della musica e dei numeri musicali all'interno del nuovo film della saga di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, questa volta accompagnato da Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn.

Durante una masterclass su YouTube, infatti, Sher ha provato a contestualizzare il genere di Joker: Folie à Deux, specificando che il film non sarà un musical in senso stretto ma che allo stesso tempo conterrà alcuni numeri musicali. Nelle sue parole: "C'è della musica. Non è un musical vero e proprio, per così dire. Ma c'è molta musica dentro, tutto qui. La musica fa parte del film e dei personaggi, ma non so se lo definirei un film musical. Comunque, c'era molta musica anche nel primo capitolo."

Se siete confusi, non siete i soli: tuttavia Lawrence Sher ha lavorato al film in prima persona e per il momento vale la pena prendere per buone le sue dichiarazioni. Nel frattempo, ammirate il primo ufficiale di Joker: Folie à Deux.

Il film uscirà il 4 ottobre 2024, con Todd Phillips che ha svelato che il primo trailer arriverà ad aprile.