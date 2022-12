Joker 2, Margot Robbie esalta l'Harley Quinn di Lady Gaga:'Farà un lavoro straordinario'

Margot Robbie è impegnata nel tour promozionale di Babylon, il nuovo film diretto da Damien Chazelle, e durante un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, l'attrice ha speso parole bellissime nei confronti di Lady Gaga, che interpreterà Harley Quinn nel sequel di Joker di Todd Phillips, dal titolo Joker: Folie à Deux.

"Penso che farà un lavoro straordinario. Sono così eccitata, tutto ciò che avrei potuto sperare per Harley era che diventasse uno di quei personaggi, un po' come Batman o Amleto, che viene tramandato da attore ad attore, tutti provano ad interpretarli. Quindi, penso che sia soltanto merito suo come personaggio che le persone vogliano vederla in più versioni. Sono entusiasta" ha dichiarato Robbie.



Vedremo a breve Margot Robbie nel ruolo di Barbie nell'omonimo film di Greta Gerwig al fianco di Ryan Gosling nei panni di Ken.

La star di The Wolf of Wall Street sarà protagonista anche del nuovo film di Damien Chazelle, Babylon; di recente Margot Robbie ha parlato del bacio a Brad Pitt, richiesto a Chazelle sul set durante le riprese.



L'attrice ha interpretato Harley Quinn in Suicide Squad di David Ayer, e successivamente in The Suicide Squad di James Gunn e nello spin-off Birds of Prey di Cathy Yan.

Al momento Robbie è impegnata in altri progetti ma la sua ascesa tra le star di Hollywood è passata anche dall'interpretazione dell'iconico personaggio DC.



Nel frattempo non perdetevi il primo trailer di Barbie, il nuovo film di Greta Gerwig.