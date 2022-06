Joker 2, Lady Gaga sarà Harley Quinn: ma la bomba è che il film sarà un musical!

A quanto pare le nostre previsioni su Joker Foliè a deux erano esatte, ma con un grosso ma: nella notte è stato infatti rivelato non solo che Lady Gaga è in trattative per interpretare Harley Quinn nel film con Joaquin Phoenix, ma che addirittura in una mossa spiazzante il film sarà un musical.

La notizia è stata pubblicata come esclusiva dell'Hollywood Reporter, ed è poi rimbalzata sulle principali testate hollywoodiane come Deadline, The Wrap e Variety: secondo quanto rivelato, Lady Gaga è nelle fasi finali per chiudere un accordo che la vedrà interpretare un personaggio di nome 'Quinn', i cui dettagli rimangono nascosti. La rivista sottolinea anche che, sebbene Joker 2 sia ufficiale a questo punto, Joaquin Phoenix non avrebbe ancora firmato il contratto per tornare nei panni di Arthur Fleck nel sequel di Joker, anche se le trattative sono ormai lì lì per concludersi.

Ovviamente, la Harley Quinn di Lady Gaga sarà un altro personaggio rispetto a quella di Margot Robbie, considerato che Joker è ambientato in una realtà totalmente differente dell 'Multiverso DC'. In passato, il DCEU aveva iniziato a lavorare su uno spin-off del primo Suicide Squad di David Ayer incentrato proprio sulla Harley di Margot Robbie e il Joker di Jared Leto, ma il progetto si arenò e piano piano scomparve nel nulla di fatto. Tuttavia, la cosa più curiosa del report è che Joker Foliè a deux a quanto pare sarà un musical: tutte le fonti contattate dall'Hollywood Reporter e dalle altre riviste hanno concordato su questo piccolo, grandissimo dettaglio, che evidentemente calza a pennello con la scelta di Lady Gaga per la parte di Harley.

Ma voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate un cambio di rotta del genere?