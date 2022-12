Joker 2: Lady Gaga in costume da Harley Quinn in questa stupenda fan art!

Mentre manca ancora più di un anno all'arrivo nelle sale di Joker: Folie à Deux, il sequel del film campione d'incassi del 2019 con Joaquin Phoenix protagonista, i vari concept artist del web si stanno sbizzarrendo alla follia (è proprio il caso di dirlo) con una serie di omaggi e poster creati ad hoc. Come il più recente che ritrae Lady Gaga.

L'artista di Instagram Jaxson Derr ha pubblicato un rendering fotografico di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. L'immaginazione di Derr gioca con gli elementi del mazzo di carte del personaggio del Joker. Questa Harley Quinn è vestita di rosso, bianco e nero e il suo vestito è separato al centro da delle picche. È circondata da nuvole roteanti di carte da gioco del Joker mentre ha gli occhi chiusi, con il viso dipinto di un semplice bianco osseo e rossetto rosso.

Il capo della Warner Bros. Discovery David Zaslav ha dichiarato che le riprese di Joker: Folie à Deux partiranno entro la fine dell'anno. Durante la riunione riguardante gli utili del terzo trimestre della società, Zaslav ha confermato che i lavori partiranno questo dicembre insieme "all'incredibile talento recitativo" di Phoenix e Gaga. Quindi ormai manca davvero pochissimo e tra non molto potrebbe trapelare qualche foto dal set.

Nel frattempo, i dettagli della trama non sono ancora noti, ma è stato riferito che il sequel si svolgerà in gran parte all'interno dell'Arkham Asylum, l'ospedale psichiatrico per i pazzi criminali di Gotham City e che si concentrerà sulle figure di Arthur Fleck e Harleen Quinzel, meglio conosciuta come la futura complice del Joker, Harley Quinn.

Per quanto riguarda i prossimi progetti DC, i film ad oggi in programma sono Shazam! Fury of the Gods (17 marzo 2023), The Flash è stato anticipato al 16 giugno 2023, Blue Beetle (18 agosto 2023), Aquaman and the Lost Kingdom (25 dicembre 2023), Joker: Folie à Deux (4 ottobre 2024), Wonder Woman 3 e The Batman 2.