Joker 2 sarà un 'jukebox movie': ci saranno cover di almeno 15 canzoni famosissime

A qualche giorno di distanza dal primo test-screening di Joker: Folie à Deux, in questi minuti Variety ha pubblicato in esclusiva alcune succose e interessantissime anticipazioni sull'atteso e misterioso sequel di Todd Phillips con protagonisti i premi Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Il magazine ha interpellato alcuni addetti ai lavori a conoscenza del film, che hanno descritto Joker: Folie à Deux come "un jukebox movie", dato che a quanto pare l'opera sarà un musical che integrerà al suo interno almeno 15 canzoni celeberrime: una di questi sarà "That's Entertainment" dal musical del 1953 Spettacolo di varietà, film diretto da Vincente Minnelli e interpretato da Fred Astaire e Cyd Charisse. Tuttavia, pare che la produzione stia attualmente lavorando per aggiungere una canzone originale (o due) alla versione finale del film, canzone presumibilmente firmata dalla co-protagonista Lady Gaga, interprete di Harley Quinn. In altri dettagli, viene riferito anche che Hildur Guðnadóttir, la compositrice della colonna sonora del primo film, che vinse l'Oscar per il suo lavoro, ha "infuso i suoi spunti musicali distintivi e inquietanti nei brani" di ogni numero musicale presente nel sequel.

I 'jukebox musical', o 'jukebox movie', sono musical noti per la presenza di canzoni popolari, come ad esempio Mamma Mia! e Moulin Rouge! (quest'ultimo in grado di ottenere otto nomination agli Oscar). La previsione è che Joker: Folie à Deux emulerà questo tipo di titoli, 'rompendo' con la tradizione del musical classico: i dettagli della trama non sono confermati, ma per le fonti la storia sarà ambientata dentro e 'intorno' all'Arkham Asylum. Nel cast, oltre ai due protagonisti, ci saranno anche Zazie Beetz, Catherine Keener e Brendan Gleeson. Phillips ha collaborato alla sceneggiatura con Scott Silver.

In precedenza, sempre Variety aveva riportato, ancora in esclusiva, che Joker: Folie à Deux ha un budget di 200 milioni: il primo capitolo della saga incassò oltre 1 miliardo di dollari, vinse il Leone d'oro a Venezia e ottenne 11 nomination agli Oscar.

