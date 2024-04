Joker 2: Joaquin Phoenix e Lady Gaga nel trailer 'da musical' del sequel Folie à Deux

Come promesso la settimana scorsa dal primo poster di Joker: Folie à Deux, in occasione della presentazione del film al CinemaCon di Las Vegas Warner Bros e DC Studios hanno pubblicato il trailer ufficiale di Joker 2.

Il trailer, come sempre disponibile nel player all'interno dell'articolo, anticipa le atmosfere da musical di Joker: Folie à Deux, oggetto di numerose anticipazioni nelle scorse settimane: il film, sequel di Joker del 2019, ancora oggi il miglior incasso nella storia del cinema rated-r (l'unico film rated-r ad aver superato il miliardo al box office globale) e l'unico cinefumetto ad aver vinto il Leone d'oro a Venezia, sarà infatti un jukebox musical sulla scia di Mamma mia e Moulin Rogue, e includerà la rivisitazione di tanti brani della cultura pop.

I dettagli della trama non sono confermati, ma per le fonti la storia sarà ambientata in gran parte dentro e 'intorno' all'Arkham Asylum, con le voci di corridoio che hanno parlato di ispirazioni tratte da Un sogno lungo un giorno, New York New York, Holy Motors e Arancia meccanica: a scanso di equivoci Joker: Folie à Deux sarà rated r per forte violenza, linguaggio scurrile, breve sessualità e nudità integrale.

Il titolo fa riferimento ad una condizione psichiatrica in cui i disturbi di un soggetto vanno a 'contagiare' un altro individuo, e ovviamente si collegano al rapporto d'amore psicotico che nascerà tra Joker e Harley Quinn: nel cast, oltre al ritorno del premio Oscar Joaquin Phoenix, anche la premio Oscar Lady Gaga, il ritorno di Zazie Beetz e le new entry Catherine Keener e Brendan Gleeson. Todd Phillips ha diretto e collaborato alla sceneggiatura con Scott Silver, con un budget di 200 milioni (il primo film era costato 55-70 milioni).



Negli USA Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024, a 5 anni esattati dall'uscita del primo capitolo, mentre in Italia lo vedremo dal 2 ottobre.

