Joker 2, Joaquin Phoenix e l'Harley Quinn di Lady Gaga 'due facce' nel nuovo fan poster

Warner Bros. e DC Studios stanno completando i lavori del sequel di Joker, il film di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix. In Joker: Folie à Deux, Lady Gaga interpreta Harley Quinn e il suo ingresso nel cast ha scatenato i fan, che sui social hanno condiviso diverso materiale dell'atteso seguito cinematografico.

Un artista ha condiviso su Instagram un fantastico poster che mescola in versione 'due facce' i volti di Harley Quinn e Joker, ovviamente nelle versioni di Gaga e Phoenix. Ma cosa racconterà il sequel di Joker in uscita nel 2024?



Todd Phillips torna alla regia per Joker: Folie à Deux, con Joaquin Phoenix nuovamente nel ruolo di Joker, affiancato per l'occasione da Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Parlando del sequel, Phillips ha dichiarato:"Mentre Joaquin [Phoenix] ed io ne abbiamo parlato e mentre giravamo il mondo con i dirigenti della Warner Bros, da Toronto a Venezia e in altri luoghi, ovviamente siamo stati a cena e loro mi dicono 'Allora, hai pensato a... ?'. Ma parlando di contratti, non c'è nemmeno un contratto, nemmeno per scriverlo il sequel, non abbiamo mai contattato Joaquin per essere in un sequel".



Siete pronti per tornare a vivere le folli avventure di Joker in questo seguito diretto da Todd Phillips? Nel frattempo Lady Gaga è entrata nel team di Joe Biden; dal film con Joaquin Phoenix direttamente alla Casa Bianca per supportare il presidente degli Stati Uniti.