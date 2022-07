Joker 2 ispirato ad Arancia Meccanica? Leak anticipa stupri, torture e decapitazioni!

Joker Folie à deux è ufficiale ormai da oltre un mese, e dopo un periodo di relativa tranquillità in queste ore sono scoppiati dei rumor relativi alla trama potenzialmente clamorosi: secondo le indiscrezioni, infatti, il sequel di Joker sarà ispirato ad Arancia Meccanica.

Come ricorderete il primo Joker ha preso molto dal cinema di Martin Scorsese in particolare e quello della New Hollywood in generale, ma stando a queste nuove voci di corridoio stavolta Todd Phillips pescherà a mani basse da Stanley Kubrick: il rumor, proveniente da World of Reel, anticipa che la sceneggiatura di Folie à deux contiene scene di stupro, decapitazione e sequenze di tortura, e darà vita ad un film "50 volte più violento di qualsiasi altro cinecomix tradizionale che abbiamo mai visto". Il sito sottolinea come le informazioni, ovviamente non verificabili e non confermate, provengano comunque da una fonte che in precedenza ha saputo dimostrarsi affidabile. Qui sotto vi elenchiamo tutti i leak diramati:

Arthur Fleck evade di prigione e inizierà una carneficina prima di incontrare il personaggio interpretato da Lada Gaga, anch'essa "estremamente squilibrata"

Lady Gaga non interpreterà Harley Quinn , ma un personaggio originale

La relazione tra Joker e Lady Gaga non sarà una semplice storia d'amore, ma una sorta di situazione alla Tom e Jerry.

La sceneggiatura contiene un "numero di cadaveri esagerato" e che le morti saranno "estremamente raccapriccianti": ci saranno decapitazioni multiple, scene di tortura, una castrazione, esplosioni e una scena di stupro in stile Arancia Meccanica , con la vittima che finirà per morire.

Il film sarà un musical, ma non pensate a La La Land: piuttosto, tenete a mente la scena dello stupro in stile "Singing in the Rain" di Arancia Meccanica ; a tal proposito, le scene musicali di Joker 2 faranno "uscire dal cinema tutti i fan del musical tradizionale".

La musica di Lady Gaga sarà estremamente diversa dai suoi precedenti lavori.

La musica di Lady Gaga sarà estremamente diversa dai suoi precedenti lavori.

Ovviamente vi invitiamo a considerare queste indiscrezioni come tutt'altro che verità scolpite nella roccia: sappiamo che la sceneggiatura di Joker 2 è già pronta, e quindi è effettivamente possibile che l'insider abbia avuto modo di sfogliarla, ma chiaramente sarebbe prudente attendere informazioni più concrete prima di crearsi le proprie aspettative.

Vi ricordiamo che, secondo le più prestigiose riviste di Hollywood, il nuovo Joker vedrà Lady Gaga come Harley Quinn, col film avrà i toni di un musical. Al momento, Warner Bros. non ha ancora divulgato una data d'uscita ufficiale, dunque rimanete sintonizzati.