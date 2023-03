Joker 2, Harley Quinn di Lady Gaga canta come in un musical nel nuovo video dal set

Dopo le indiscrezioni sulla presenza di Due Facce in Joker Folie à Deux, un nuovo video dal set del cinecomix DC Films scritto e diretto da Todd Phillips sembrerebbe confermare le famosi voci di corridoio sulla natura 'musical' del sequel di Joker.

Come ricorderete, fin dalle settimane successive all'annuncio ufficiale di Joker 2 diverse fonti avevano iniziato ad anticipare che il nuovo film DC con Joaquin Phoenix sarebbe stato un musical (o per lo meno avrebbe avuto diverse componenti tipiche del musical) e queste voci non hanno fatto che intensificarsi quando è stata annunciata in via ufficiale la partecipazione di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Ora un'ennesima prova arriva da un nuovo video trapelato dal set di Joker: Folie à Deux, dove proprio la Harley Quinn della pop star può essere sentita intonare una canzone inedita.

Joker: Folie à Deux sarà il primo film musicale per un franchise di supereroi, un esperimento spiazzante che ha diviso i fan ma che conferma l'approccio a dir poco fuori dagli schemi di Todd Phillips nei confronti dei cinecomix. Questo 'esperimento' del resto è stato reso possibile solo dal successo stratosferico del primo capitolo: oltre a totalizzare ben undici nomination agli Oscar, infatti, Joker è diventato anche il maggior successo di tutti i tempi per il mercato rated-r, con l'incasso da 1,074 miliardi di dollari al botteghino globale che, insieme ai record della trilogia di Una notte da leoni, ha definitivamente consolidato Todd Phillips come uno dei registi di punta della Warner Bros.

Joker 2 uscirà il 4 ottobre 2024.